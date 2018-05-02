الروسية فيخليانتسيفا تودع براغ .. (فيديو)

خرجت الروسية ناتاليا فيخليانتسيفا من الدور الثاني لدورة براغ التشيكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها نحو 226 ألف دولار، على يد صاحبة الأرض التشيكية بترا كفيتوفا.

واحتاجت النجمة التشيكية المصنفة ثانية، إلى 56 دقيقة فقط للتغلب على منافستها الروسية بمجموعتين نظيفتين، بواقع (6-3) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء.

وستكون بترا كفيتوفا، في الدور ربع النهائي، بانتظار الفائزة من اللقاء الذي يجمع مواطنتها كاتيرينا سينياكوفا، المصنفة ثامنة، والروسية يكاتيرينا ألكساندروفا.

المصدر: "twitter/WTA"

نايف الكوردي