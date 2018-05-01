البافاري يصعق ريال مدريد

باغت بايرن ميونيخ مضيفه ريال مدريد بهدف سريع، في مباراة الإياب التي تجمعهما في هذه اللحظات، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في إطار الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصعق الظهير الأيمن البافاري جوشوا كيمينش الفريق الملكي بهدف سريع، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة الحكم، كما فعل في لقاء الذهاب.

ورد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بهدف التعادل للفريق المدريدي سريعا، في الدقيقة 11، من زمن الشوط الأول.

المصدر: RT

نايف الكوردي