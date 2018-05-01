ريال مدريد وبايرن ميونيخ وجها لوجه .. التشكيلة الأساسية

سيكون ملعب "سانتياغو برنابيو"، اليوم الثلاثاء، في الساعة (21:45) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مسرحا للقاء المرتقب بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ، في إياب قبل النهائي لدوري الأبطال.

وسيبدأ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، هذه المباراة المصيرية، ضد ضيفه العملاق البافاري، بالتشكيلة الأساسية التالي:

1- الكوستاريكي كيلور نافاس

4- سيرخيو راموس

5- الفرنسي رافائيل فاران

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو

8- الألماني توني كروس

9- الفرنسي كريم بنزيما

10- الكرواتي لوكا مودريتش

12- البرازيلي مارسيلو

17- لوكاس فاسكيز

20- أسينسيو

23- الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش.

بينما اختار الألماني يوب هاينكس، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه الفريق الملكي:

26- زفن أولريخ

4- نيكلاس زوله

5- ماتس هوملز

6- الإسباني تياغو ألكانتارا

7- الفرنسي فرانك ريبيري

9- البولندي روبرت ليفاندوفسكي

11- الكولومبي خاميس رودريغيز

24- الفرنسي كورينتين توليسو

25- توماس مولر

27- النمساوي دافيد آلابا

32- جوشوا كيمينش.

وكان ريال مدريد قد فاز على العملاق البافاري (2-1) في عقر داره، في لقاء الذهاب، الذي جرى بينهما الأسبوع الماضي، على ملعب "أليانز أرينا"، في مدينة ميونيخ.

المصدر: "twitter/realmadrid/FCBayern"

نايف الكوردي