الفرعون صلاح يفوز بجائزة جديدة

اختير النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، كأفضل لاعب في استفتاء رابطة كتّاب كرة القدم في إنجلترا، بعد أيام قليلة من حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق محمد صلاح بفارق أقل عن 20 صوتا على البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، في استفتاء جرى بمشاركة 400 شخص، بينما اكتفى هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، بالمرتبة الثالثة.

ويتربع النجم المصري على عرش صدارة قائمة هدافي البريمير ليغ، برصيد 31 هدفا، وسجل 43 هدفا، في جميع المسابقات، في أول موسم له مع فريقه ليفربول، ليقوده إلى المركز الثالث في الدوري، وإلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ عشر سنوات.

وأصبح محمد صلاح (25 عاما) أول لاعب إفريقي ينال هذه الجائزة منذ اعتمادها عام 1948.

المصدر: "رويترز"

نايف الكوردي