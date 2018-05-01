زيدان يكشف استراتيجيته لقهر البايرن

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن استراتيجيته لقهر بايرن ميونيخ في اللقاء الذي سيجمع النادي الملكي بضيفه "البافاري" اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان عشية المواجهة: "البايرن جاء إلى مدريد لإظهار قدراته، وهو من الفرق الكبيرة والممتازة، ولكن نحن أيضا سنقدم أداء جيدا، وسنكون مستعدين كما جرت العادة".

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن فريقه سيدخل المباراة من أجل الفوز، وسيحاول افتتاح التسجيل مبكرا لتسهيل مهمته.

إقرأ المزيد

وتطرق "زيزو" إلى حالة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي يقضي حاليا أسوأ مواسمه في صفوف "الميرينغي"، حيث قال: "بنزيما بخير، إنه يحب التسجيل، ويعمل بجد وأتواصل معه بانتظام، كما هو الحال مع اللاعبين الآخرين".

ويكفي الريال التعادل بأي نتيجة وحتى الخسارة بهدف نظيف أمام البايرن، لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للسنة الثالثة على التوالي، بعدما انتزع الفريق الملكي في مباراة الذهاب فوزا ثمينا (2-1) من ملعب "أليانز أرينا"، معقل الفريق "البافاري".

المصدر:sports.ru

عمر بيكضاض