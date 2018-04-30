مفاجأة.. زيدان يستبعد أحد نجوم ريال مدريد من مواجهة بايرن ميونخ

يستضيف ريال مدريد فريق بايرن ميونخ، غدا الثلاثاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في مباراة "كسر العظم"، وذلك ضمن إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستدعى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، 19 لاعبا استعدادا لهذه المباراة المصيرية ضد العملاق البافاري، وخلت القائمة من اسم اللاعب إيسكو، الذي استبعده زيدان بسبب معاناته من آلام في الكتف، شعر بها في تدريبات الفريق الملكي صباح اليوم الاثنين، على الرغم من أنه أكد في المؤتمر الصحفي، بأن "إيسكو وناتشو تدربا، وهما جاهزان بنسبة 100% لكن سنرى إن كانا سيشاركان في مباراة الغد أم لا".

كما خلت قائمة المستدعين من أسماء كل من، خيسوس فاييخو، ماركوس يورينتي، والمغربي أشرف حكيمي لأسباب فنية، وداني كارفخال بسبب الإصابة.

وفيما لي قائمة ريال مدريد المؤلفة من 19 لاعبا:

حراسة المرمى: الكورستاريكي كيلور نافاس، كيكو كاسيا، لوكا زيدان.

خط الدفاع: سيرخيو راموس، الفرنسي رافائيل فاران، البرازيلي مارسيلو، الفرنسي ثيو هيرنانديز، ناتشو فرنانديز.

خط الوسط: الألماني توني كروس، الكرواتي لوكا مودريتش، البرازيلي كاسيميرو، أسينسيو، الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، داني سيبايوس.

خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي كريم بنزيما، الويلزي غاريث بيل، لوكاس فاسكيز، بورخا مايورال.

📝 ¡Esta es nuestra convocatoria para el partido de Champions frente a @FCBayernES!#APorLa13pic.twitter.com/1vEBSQ5KWB — Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) April 30, 2018

ومن المتوقع أن يبدأ زيدان بالتشكيلة الأساسية التالية، غدا الثلاثاء:

لحراسة المرمى: الكوستاريكي كيلور نافاس

لخط الدفاع: البرازيلي مارسيلو، سيرخيو راموس، الفرنسي رافائيل فاران، لوكاس فاسكيز

لخط الوسط: الألماني توني كروس، البرازيلي كاسيميرو، الكرواتي لوكا مودريتش.

لخط الهجوم: أسينسيو، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الويلزي غاريث بيل

📺🎥🎙#Zidane ha comparecido en la jornada previa al partido de vuelta de semifinales de Champions. ¡Escucha sus impresiones!#APorLa13pic.twitter.com/8yZnFG0PMU — Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) April 30, 2018

في المقابل، استدعى الألماني يوب هاينكس، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، 21 لاعبا لمواجهة ريال مدريد.

وتضمنت القائمة كلا من: سفين أولريخ، توم شتاركه، كريستيان فروختل، ماتس هوميلز، نيكلاس سولى، لوكاس ماي، جوشوا كيميتش، رافينيا، دافيد ألابا، خوان بيرنات، تياغو ألكانتارا، خاميس رودريغيز، خافي مارتينيز، سيبستيان رودي، كورينتين توليسو، نيكلاس دوريتش، ميريتان شاباني، ساندرو فاغنر، توماس مولر، روبرت ليفاندوفسكى، وفرانك ريبيري.

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ويعاني بايرن ميونخ من غيابات كبيرة في صفوفه بسبب لعنة الإصابات، إذ سيغيب عنه نجمه الهولندي الطائر آرين روبين، وقلب الدفاع الألماني جيروم بواتينغ، الذي خرجا مصابين خلال مباراة الذهاب، إضافة إلى غياب نجم وسطه التشيلي أرتورو فيدال، والحارس العملاق مانويل نوير، والجناح الفرنسي كينجسلى كومان.

من المتوقع أن يبدأ يوب هاينكس، مباراة الثلاثاء، بالتشكيلة الأساسية التالية:

لحراسة المرمى: زفن أولريخ

لخط الدفاع: رافينيا - نيكلاس زوله، ماتس هوملز، جوشوا كيمينش

لخط الوسط: الإسباني تياغو ألكانتارا، الإسباني خافي مارتينيز، الكولومبي خاميس رودريغيز

لخط الهجوم: الفرنسي فرانك ريبيري، توماس مولر، البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

المصدر: RT

نايف الكوردي