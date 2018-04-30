قمة "ملتهبة" بين ريال مدريد وضيفه بايرن ميونيخ

يتنظر عشاق الساحرة المستديرة على أحر من جمر، اللقاء المرتقب بين ريال مدريد وضيفه بايرن ميونيخ، غدا الثلاثاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في إياب الدور قبل النهائي من دوري الأبطال.

وسيدخل الفريق الملكي، المسلح بعاملي الأرض والجمهور، ملعبه "سانتياغو برنابيو"، منتشيا بفوزه على العملاق البافاري (2-1) في عقر داره، في مباراة الذهاب، الأسبوع الماضي، على ملعب "أليانز أرينا"، في مدينة ميونيخ.

ويعتبر ريال مدريد، حامل اللقب، الأوفر حظا في انتزاع بطاقة العبور إلى النهائي، إذ يحتاج إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وحتى الخسارة بهدف وحيد، ستصب في مصلحته، كما أن احتمال ركلات الترجيح يبقى قائما أيضا، فيما إذا انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الفريق الألماني (2-1)، وساد التعادل السلبي الشوطين الإضافيين.

⚽🌱🏃‍♂️El equipo está llevando a cabo el último entrenamiento antes del partido de vuelta de semifinales contra el @FCBayernES. #RMCity | #APorLa13pic.twitter.com/FtM2uCHJ9W — Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) April 30, 2018

أما بايرن ميونيخ فلا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز بهدفين من دون رد، أو الفوز بفارق أكثر من هدفين، لكي ينتزع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للتشامبيونز ليغ، من ريال مدريد.

وسيفتقد الميرينغي جهود ظهيره الأيمن دانيال كارفاخال، بسبب إصابة تلقاها في لقاء الذهاب، ومن المنتظر أن يعوضه الجناح لوكاس فاسكيز.

بينما يعاني بايرن ميونيخ من غيابات كبيرة في صفوفه بسبب لعنة الإصابات، إذ سيغيب عنه نجمه الهولندي الطائر آرين روبين، وقلب الدفاع الألماني جيروم بواتينغ، اللذين خرجا مصابين خلال مباراة الذهاب، إضافة إلى غياب نجم وسطه التشيلي أرتورو فيدال، والحارس العملاق مانويل نوير، والجناح الفرنسي كينجسلى كومان، ولاعب خط الوسط النمساوي دافيد ألابا.

المصدر: RT

نايف الكوردي