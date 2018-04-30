لا غالب ولا مغلوب في مواجهة أخمات وأورال

خيم التعادل السلبي على المواجهة التي جمعت أخمات غروزني بضيفه أورال اليوم، لحساب الأسبوع الـ28 من منافسات الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتبادل الفريقان الهجمات والاستحواذ على الكرة وتهديد المرمى، إلا أن فشل المهاجمين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف، أبقى النتيجة على ما هي عليه (0-0)، حتى إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة رفع أورال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، بينما ارتقى أخمات إلى المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

وفي مباريات أخرى، تغلب أوفا على ضيفه سكا بهدف نظيف، وساد التعادل السلبي مباراة روبين قازان ومضيفه دينامو موسكو.

المصدر: RT