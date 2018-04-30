شاهد.. هدف سينمائي بـ "ركلة العقرب"

أحرز الأسترالي، رايلي ماكغري، لاعب فريق نيوكاسل جيتس لكرة القدم، هدفا مذهلا بـ "ركلة العقرب" في شباك ضيفه ميلبورن سيتي، في الدور قبل النهائي من دوري الدرجة (A) الأسترالي.

وترجم اللاعب الشاب رايلي ماكغري (19 عاما) هجمة منسقة بعد سلسلة من التمريرات القصيرة بين زملائه على طريقة "التيكي تاكا" الكتالونية، إلى هدف التعادل لفريقه بتسديدة "خيالية" بكعب قدمه بطريقة "ركلة العقرب"، أرسل الكرة من فوق الحارس إلى الزاوية اليمنى البعيدة.

La A-League do Brasil (c'est mieux en VO) pic.twitter.com/1uOBC3yo1O — Lucarne Opposée (@LucarneOpposee) April 27, 2018

واقتنص جاسون هوفمان، مهاجم نيوكاسل جيتس، هدف الفوز لفريقه في مرمى ضيفه ميلبورن سيتي (2-1)، قاده به إلى المباراة النهائية للبطولة، التي سيواجه فيها فريق ميلبورن فيكتوري.

المصدر: "sport-express.ru"

نايف الكوردي