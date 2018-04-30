أوفا يتغلب على سكا في الدوري الروسي

تغلب نادي أوفا على ضيفه سكا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن منافسات المرحلة الـ28 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين أوفا بالفضل في هذا الفوز للاعبه دميتري سيسوييف، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة الثالثة.

وبهذه النتيجة رفع أوفا رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع في سلم ترتيب الدوري، بينما بقي سكا، الذي تأكد في وقت سابق هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، بقي في المركز الـ16 الأخير برصيد 13 نقطة.

المصدر:ria.ru

عمر بيكضاض