مفاجأة.. موسم صلاح قد ينتهي مبكرا (فيديو)

بات نجم نادي ليفربول المصري محمد صلاح، مهددا بالغياب عن مباراتي فريقه الأخيرتين في "البريميرليغ"، لمحاولة "تعديه" على مدافع ستوك سيتي، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه صلاح، وكأنه يحاول ضرب برونو مارتينز مدافع ستوك سيتي.

Salah attempting to punch Martins Indi vs Stoke. Should be banned pic.twitter.com/ZhlOSH33FS — Bald Keeper (@hazardfraud) 28 апреля 2018 г.

ووفقا لصحيفة the sun البريطانية، فإن لجنة الانضباط في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أبدت اهتمامها بالحادث، نظرا لعدم إشارة تقرير أندريه مارينر حكم المباراة للحادث.

وذكرت الصحيفة أن موسم صلاح في "البريمير ليغ"، قد ينتهي رسميا في حال ثبوت الحادث، وسيتم إيقافه لـ3 مباريات.

وسيصبح النجم المصري بذلك مهددا بفقدان صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي (31 هدفا)، لصالح المهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 26 هدفا، وسيخوض 3 مباريات مع توتنهام.

كما سيفقد صلاح كل حظوظه في المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي، إذ يحتل حاليا المركز الثاني (31 هدفا)، ويتأخر بفارق هدف واحد عن المتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي (32 هدفا).

تجدر الإشارة إلى أنه في حال إيقاف صلاح، فلن يمنع من المشاركة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أرووبا أمام روما، الأربعاء المقبل.

المصدر:eurosport.ru

عمر بيكضاض