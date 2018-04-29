مانشستر يونايتد يهزم أرسنال في "وداعية" فينغر

ودع الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال ملعب غريمه التقليدي مانشستر "أولد ترافورد" بخسارة 1-2 في آخر مواجهة في مسيرته التدريبية ضد فريق "الشياطين الحمر".

The #MUTV commentators give their verdict at full time as #MUFC beat Arsenal 2-1 at the Theatre of Dreams... pic.twitter.com/q05FP6gIQC — Manchester United (@ManUtd) April 29, 2018

وتمكن اليونايتد من انتزاع فوز صعب من ضيفه أرسنال، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله بول بوغبا في (د.16) وأدرك هينريك مخيتريان التعادل لأرسنال في (د.51) قبل أن يسجل مروان فيلايني هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، في المقابل توقف رصيد أرسنال عند 57 نقطة في المركز السادس.

المصدر: وكالات