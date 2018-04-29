كييفو يقيل مدربه غداة الخسارة أمام روما

أقال نادي كييفو مدربه رولاندو ماران غداة الخسارة القاسية التي تلقاها أمام روما 1-4 في الدوري المحلي لكرة القدم، والتي جعلته يقترب بشكل أكبر من منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وأعلن النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، أن ماران "أقيل من منصب مدرب الفريق الأول"، وأن مدرب الشباب لورنزو دانا سيتولى مهام الإشراف على الفريق الأول في المباريات الثلاث المتبقية له هذا الموسم في "سيري أ".

وتولى ماران (54 عاما) الإشراف على كييفو في أكتوبر 2014، وكان من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية يونيو المقبل.

Prima squadra: esonerato Rolando Maran, l'@ACChievoVerona affida la guida tecnica a Lorenzo D'Anna. Qui il comunicato ufficiale 👉 https://t.co/8zHiU29s80pic.twitter.com/0qlZO2REy1 — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) April 29, 2018

وتأتي هذه الإقالة على خلفية النتائج السيئة التي يحققها الفريق في الفترة الماضية، إذ اكتفى بالفوز في مباراتين من أصل 10 في 2018.

ويحتل كييفو المركز 17 في الدوري حاليا، بفارق نقطتين فقط عن نادي سبال الثامن عشر (أول مراكز الهبوط). ويمكن لكييفو أن يصبح عمليا في المركز 18 في حال فاز سبال على فيرونا في مباراتهما التي ستقام في وقت لاحق الأحد.

وكان كييفو قد تلقى خسارة قاسية أمام مضيفه ميلان السبت في المرحلة 35 من الدوري، وذلك على رغم أن نادي العاصمة أكمل المباراة منذ الدقيقة 56 بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي جوان جيزوس.

وقاد ماران كييفو إلى تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة، وأفضلها في موسم 2015-2016 عندما أنهاه في المركز التاسع.

وسبق لدانا (46 عاما) أن دافع عن ألوان كييفو في 161 مباراة ضمن الدرجة الأولى، وحمل شارة القائد بين عامي 1994 و2007.

المصدر: أ ف ب