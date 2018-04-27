سانت إتيان يقتلع الفوز من أرض مونبلييه

انتزع سانت إتيان فوزا صعبا من مضيفه مونبلييه 1-0، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويدين سانت إتيان، بالفضل في هذا الفوز للاعبه رومان هاموما الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في (د. 10).

ورفع سانت إتيان رصيده، إلى 52 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد مونبلييه عند 46 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف أمام نانت، الذي يواجه ليون السبت.

المصدر: وكالات