حسناء رياضة "الكيرلينغ" تغير شريكها

أكد رئيس الاتحاد الروسي لرياضة "الكيرلينغ" دميتري سفيشيف، مشاركة الروسية أناستاسيا بريزغالوفا مع مواطنها أليكسي تيموفييف في مسابقة الثنائي المختلط ضمن بطولة Arctic Cup.

وقال رئيس الاتحاد الروسي للكيرلينغ، إن بريزغالوفا ستشارك في بطولة Arctic Cup في دودينكا الروسية، ولكن من دون شريكها السابق ألكسندر كروشيلنيتسكي.

وتابع: "أليكسي تيموفييف سيكون شريكها.. ستكون هذه المشاركة الأولى لبريزغالوفا في بطولة رسمية في مسابقة الثنائي المختلط بعد الألعاب الأولمبية".

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وخطفت بريزغالوفا الأضواء في الألعاب الأولمبية الشتوية، التي أقيمت مؤخرا في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، إذ عبر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إعجابهم بأناقة البطلة الروسية، ومنهم من شبهها لجمالها بالممثلة الأمريكية الشهيرة أنجيلينا جولي.

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يذكر أن محكمة التحكيم الرياضية جردت بريزغالوفا من الميدالية البرونزية التي نالتها في مسابقة الثنائي المختلط في رياضة الكيرلينغ في أولمبياد 2018، بعد ثبوت استخدام شريكها وزوجها ألكسندر كروشيلنيتسكي لمواد محظورة.

المصدر:لينتا.رو

عمر بيكضاض