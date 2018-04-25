شرط لويس إنريكي يعقد مفاوضاته مع أرسنال

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق، طلب من إدارة أرسنال، راتبا سنويا كبيرا، يقدر بـ15 مليون جنيه إسترليني (حوالي 17 مليون يورو).

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر، قد يعيق تعاقد أرسنال، حيث لم يسبق لإدارة النادي الإنجليزي، أن دفعت هذا المبلغ القياسي لمدير فني.

يذكر أن هناك أسماء أخرى، مرشحة أيضا لتدريب آرسنال، مثل نجمي الفريق السابقين، ميكيل أرتيتا، وباتريك فييرا"، إلى جانب المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي.

وأعلن المدير الفني لنادي آرسنال، الفرنسي آرسين فينغر، رحيله عن النادي اللندني مع نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد 22 عاما قضاها على رأس الإدارة الفنية للـ"الغانرز".

وتولى فينغر تدريب أرسنال منذ عام 1996، وقاد الفريق للتويج بمجموعة من الألقاب، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات (1997-1998، 2001-2002 و2003-2004)، إلا أنه في السنوات الأخيرة تحول الفريق تحت إشرافه إلى هدف سهل لجميع الأندية التي تنافسه، وفشل فينغر الموسم الماضي في قيادة أرسنال لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في البريمير ليغ، المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات