إدخال تعديلات على حفل افتتاح مونديال 2018

قال المدير التنفيذي للجنة الروسية المنظمة لمونديال 2018، أليكسي سوروكين، إن حفل افتتاح البطولة سيكون مختلفا عن البطولات السابقة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سوروكين قوله: "ستكون هناك تعديلات على مراسم حفل افتتاح مونديال 2018، ولن يكون مشابها لحفل افتتاح البطولتين الأخيرتين، اللتين أقيمتا في جنوب إفريقيا (2010)، والبرازيل (2014) على الترتيب".

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وأشار سوروكين إلى أن المدة الزمنية للحفل ستكون أقصر، وستتم مراسمه قبل لحظات من إطلاق صافرة بداية المباراة الافتتاحية.

وتستضيف 11 مدينة روسية مباريات بطولة كأس العالم 2018، ويفتتح المنتخبان الروسي والسعودي فعاليات البطولة، في الـ14 من يونيو المقبل.

المصدر: RT

عمر بيكضاض