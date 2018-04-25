نيشيكوري ينسحب من بطولة برشلونة

دفعت الإصابة لاعب التنس الياباني كي نيشيكوري المتوج مرتين بلقب بطولة برشلونة ذات الـ500 نقطة، إلى الانسحاب، الأربعاء، في مستهل مشواره بالمسابقة، أمام الإسباني جييرمو جارسيا لوبيز.

وأنهى نيشيكوري، المرشح الـ14 للقب بطولة برشلونة المفتوحة، المجموعة الأولى بالخسارة 3-6 أمام غارسيا لوبيز، وحينها قرر الانسحاب بسبب مشكلة بدنية.

ومن ثم سيواجه غارسيا لوبيز مواطنه رافائيل نادال، في ثمن نهائي البطولة، حال تغلب المصنف الأول عالميا، اليوم الأربعاء، على مواطنه الآخر، روبرتو كارباييس، الذي لم يواجهه على الإطلاق قبل ذلك.

وانسحب من البطولة اليوم أيضا الكوري الجنوبي هيون تشونج، المرشح التاسع للقب والمصنف الـ19 عالميا، بعدما تخلى أمس عن المشاركة في منافسات الزوجي، بسبب آلام في الكاحل.

وسيحل محل اللاعب الكوري الجنوبي، الإسباني بابلو أندوخار، الذي خسر في الأدوار التمهيدية للبطولة، ليواجه اليوم الأمريكي بيورن فراتانجيلو.

المصدر: EFE