بوفون يفند شائعات تهجمه على بنعطية

رد قائد وحارس يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون بغضب على الشائعات المختلقة التي تتحدث عن تهجمه على زميله المدافع المغربي مهدي بنعطية بعد الخسارة أمام نابولي 0-1 في الدوري المحلي.

وأصبح يوفنتوس متقدما في الصدارة بفارق نقطة فقط على نابولي بعد خسارته على أرضه أمام الأخير بهدف سجله السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام عن مشادة حصلت بعد المباراة بين بوفون وبنعطية الذي لعب أيضا دورا في خروج يوفنتوس من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد تسببه في الثواني الأخيرة بركلة جزاء مثيرة للجدل أمام ريال مدريد الإسباني في لقاء الإياب الذي فاز به بطل إيطاليا 3-1، لكنه خرج نتيجة خسارته ذهابا على أرضه 0-3.

فيما الحارس المخضرم (40 عاما) الذي يخوض على الأرجح موسمه الأخير مع يوفنتوس، نفى ما يقال وأكد في حديث لتلفزيون النادي أنه "من نوع الشائعات، مختلق بجزء كبير منه، وهو يظهر إلى العلن بعد خسارة فرق مثل يوفنتوس..."، معتبرا "أنهم يحاولون زعزعة الأجواء وتقويض اليقين والتعاضد الموجودين في المجموعة".

وتابع "لا أحد، على الأقل خلال أعوامي الـ17 في يوفنتوس، يسمح له بأن يوجه أصابع الاتهام إلى شخص ما وإلقاء اللوم عليه وتحميله مسؤولية الهزيمة. ما هو أكثر من ذلك، أنه طالما أنا قائد لهذا الفريق، فهذا الأمر لن يحدث أبدا".

وتعثر يوفنتوس في مباراتيه الأخيرتين (تعادل مع كروتوني وخسر من نابولي)، وسيكون مطالبا بتقديم كل ما لديه في الأمتار الأخيرة من الموسم من أجل الفوز باللقب للموسم السابع على التوالي، لاسيما أن مواجهتين صعبتين للغاية بانتظاره في المراحل الأربع الأخيرة، أولهما السبت خارج ملعبه ضد إنتر ميلان والثانية في المرحلة قبل الأخيرة ضد روما في العاصمة.

ومن المؤكد أن يوفنتوس الذي يخوض أيضا نهائي الكأس ضد ميلان في التاسع من مايو، بغنى عن المشاكل بين لاعبيه في هذه المرحلة الحساسة جدا من الموسم.

وبالنسبة لبوفون، لا مشكلة بينه وبين بنعطية لأن "مهدي شاب محترم للغاية وهو ملتزم بقضيتنا..."، مضيفا "اعتذر لاضطراري إلى تناول هذا الموضوع لكن يتوجب علي القيام بذلك لمواجهة أخبار، إن لم تكن تشهيرا فهي كاذبة على أقل تقدير. أعتقد أنه من المهم التوضيح لحماية الفريق وبنعطية الذي أعتبره شابا رائعا".

وأكد بوفون أن فريقه موحد بالقول "لقد خسرنا 5 نقاط مهمة في الأيام الأخيرة (آخر مباراتين)، لكننا ما زلنا في الصدارة مع فارق بسيط. يجب علينا المحافظة عليه حتى نهاية الموسم، هذا هدفنا، وقبل ذلك هذا واجبنا".

واعتبر أن "اللعب على مستويات عالية طوال الأشهر الثمانية المنصرمة لها ثمنها على المستويين البدني والذهني، لكن الآن المتبقي هو 20 يوما، علينا خوضها بأعلى درجات الضراوة والوحشية الرياضية وأن نكون متعاضدين".

وأشار الى أن "المباراة ضد إنتر ستكون حاسمة، لكن المباريات ضد بولونيا وروما وفيرونا ستكون هكذا أيضا، ثم هناك كأس إيطاليا. إذا لم نفعل ذلك (اللعب بوحدة واندفاع)، سنسقط بين أيدي خصومنا وأولئك الذين حاولوا، في اللحظات القليلة التي واجهنا فيها المتاعب، أن يخلقوا المشاكل بأخبار لا أساس لها، دون أن ينجحوا أبدا في تحقيق مبتغاهم".

المصدر: أ ف ب