أودينيزي يقيل المدرب ماسيمو أودو

أعلن نادي أودينيزي، صاحب المركز الخامس عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقالة المدرب ماسيمو أودو بعد أن تلقى الفريق الهزيمة الحادية عشرة على التوالي.

وكانت الخسارة الأخيرة الأحد أمام ضيفه كروتوني الوافد الجديد والسابع عشر على لائحة الترتيب (1-2)، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة إلى أودو، المدافع الدولي السابق في صفوف ميلان والبالغ 41 عاما، بعد خمسة اشهر من توليه المهمة في نوفمبر الماضي.

#BenvenutoIgor!

📺 Segui la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister alle 18:30 in diretta su https://t.co/H5ISDpiYJh! pic.twitter.com/yaChaKgpOI — Udinese Calcio (@Udinese_1896) April 24, 2018

وأشارت الصحافة الإيطالية إلى أن الكرواتي إيغور تودور، المدافع السابق في صفوف يوفنتوس ومدرب غلطة سراي التركي في الموسم الماضي، أعطى موافقته لخلافة أودو.

وحقق أودينيزي، ثاني اقدم ناد في إيطاليا بعد جنوى، 10 انتصارات في المراحل الـ 34 التي أقيمت حتى الآن بينها 5 متتالية بعد تولي أودو المسؤولية، مقابل ثلاثة تعادلات و21 خسارة، وهو يبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن سبال (29 نقطة)، صاحب المركز الثامن عشر وأول مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم.

المصدر: أ ف ب