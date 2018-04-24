ألمانيا تعلن ترشحها رسميا لاستضافة يورو 2024

قدمت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، عرضها الرسمي لتنظيم بطولة أوروبا 2024 وقالت إن البطولة ستحظى بتنظيم "مثالي" مع تطلعها لاستضافة أول حدث ضخم في كرة القدم منذ كأس العالم 2006.

والدولة الوحيدة الأخرى التي تقدمت بعرض هي تركيا لكن ألمانيا تبدو المرشحة الأقوى لاستضافة البطولة المقررة بعد 6 سنوات.

وسيعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الدولة الفائزة في 27 سبتمبر القادم.

وقال راينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم للصحفيين "نقدم مفهوما ممتازا للعرض من أجل تنظيم مثالي للبطولة التي توفر للاتحاد الأوروبي فرصة رائعة لمزيد من التطوير في كرة القدم الأوروبية".

وكان بجوار غريندل أثناء تقديم الملف الرسمي في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون بسويسرا فيليب لام قائد المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم 2014 وسفير العرض.

وقال غريندل "إقامة بطولة أوروبا 2024 في قلب القارة العجوز سيتيح لجميع المشاركين أن يحصلوا على أفضل دعم ممكن من جماهيرهم".

واستضافت ألمانيا بنجاح كبير كأس العالم 2006 وبيعت التذاكر بالكامل وتجمع آلاف المشجعين في ساحات المشاهدة خارج الملاعب بعدما اجتذبت وسائل المواصلات السهلة أعدادا ضخمة من الزائرين الأجانب.

لكن منذ ذلك الحين كانت البطولة في قلب العديد من التحقيقات في ألمانيا وسويسرا حول مزاعم مدفوعات غير قانونية.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن تركيا من المتوقع أن تقدم عرضها الرسمي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال لام الذي اعتزل العام الماضي: "شاركت كلاعب في كأس العالم 2006 في ألمانيا. أنا واثق أننا سنحظى مرة أخرى بحماس رائع ونصنع روحا جديدة من التضامن في بطولة أوروبا 2024".

وأضاف "نمتلك ملاعب حديثة وبنية تحتية جيدة. كرة القدم في ديارها معنا".

وسيجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقييما للعرضين وينشر تقريرا حول كل عرض منهما بحلول سبتمبر.

وستقام بطولة أوروبا 2020 في عدة مدن حول القارة من أجل الاحتفال بذكرى مرور 60 عاما على تأسيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

المصدر: أ ف ب

