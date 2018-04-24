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السيسي يوجه تهنئة فخر لمحمد صلاح

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السيسي يوجه تهنئة فخر لمحمد صلاح
almasryalyoum
محمد صلاح في ضيافة السيسي
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هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الكروي الجاري 2017/ 2018.

وقال السيسي، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر": "أتقدم بالتهنئة لابن مصر محمد صلاح على ما حققه من إنجاز يدعو إلى الفخر، ويؤكد على قدرات المصريين المبهرة في كل المجالات، فخور به وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا".

المصدر: صفحة الرئيس المصري على تويتر

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