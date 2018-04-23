احتمال انتهاء موسم كييليني

أعلن يوفنتوس أن مدافعه جورجو كييليني يعاني من إصابة بتمزق في الفخذ سيغيب بسببها عن المباراة المقبلة ضد انتر ميلان في نهاية الأسبوع الجاري مع احتمال غيابه عما تبقى من الموسم.

ويعتبر غياب كييليني ضربة موجعة لفريق "السيدة العجوز" الساعي إلى اللقب السابع على التوالي والذي مني بخسارة على أرضه 0-1 ، الأحد أمام مطارده المباشر نابولي الذي قلص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة قبل 4 مراحل من نهاية الموسم.

وعانى يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي، الأمرين على ملعبه اليانز ستاديوم وتحديدا منذ الدقيقة 11 التي اضطر خلالها كييليني، أفضل مدافع وقائد للفريق على أرضية الملعب هذا الموسم، إلى ترك مكانه للسويسري ستيفان ليشتشتاينر.

وأصيب المخضرم كييليني (33 عاما) في الدقيقة الأولى حيث بدا منزعجا من آلام تحامل عليها قبل أن يضطر إلى ترك مكانه بعد عشر دقائق بسبب مشكلة في الركبة.

وقال يوفنتوس في بيان، اليوم الاثنين: "خضع كييليني لفحوص طبية عقب خروجه المبكر من مباراة يوم الأحد أمام نابولي"، مضيفا "تبين بعد الفحوصات التي أجريت بروية تامة، أنه أصيب بتمزق في العضلة الفخذية ذات الرأسين في ركبته اليسرى".

وتابع: "كييليني الذي سيخضع لمزيد من الفحوصات، بدأ من الآن العلاج".

وسيغيب كييليني عن مباراة السبت على ملعب سان سيرو أمام انتر ميلان الخامس، ولكن المدافع الدولي السابق يواجه خطر انتهاء موسمه الذي تبقى فيه 4 مباريات في الدوري وواحدة في نهائي مسابقة الكأس ضد ميلان في التاسع من مايو المقبل.

المصدر: أ ف ب