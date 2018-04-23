 
مباشر

بيليه مخاطبا محمد صلاح: ينتظرك المزيد

الرياضة

بيليه مخاطبا محمد صلاح: ينتظرك المزيد
Globallookpress
محمد صلاح وبيليه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k5dg

هنأ أسطورة الكرة البرازيلية بيليه، النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتب بيليه المتوج بكأس العالم مع البرازيل، عبر حسابه الرسمي على تويتر لصلاح: "تهانينا على الجائزة، يا له من موسم مثير ومميز، والمزيد بانتظارك في دوري الأبطال وكأس العالم... من العظيم رؤيتك".

ونال صلاح أمس الأحد، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، والتي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين بناء على تصويت اللاعبين.

المصدر: twitter@Pele

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة