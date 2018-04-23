بيليه مخاطبا محمد صلاح: ينتظرك المزيد

هنأ أسطورة الكرة البرازيلية بيليه، النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتب بيليه المتوج بكأس العالم مع البرازيل، عبر حسابه الرسمي على تويتر لصلاح: "تهانينا على الجائزة، يا له من موسم مثير ومميز، والمزيد بانتظارك في دوري الأبطال وكأس العالم... من العظيم رؤيتك".

Congratulations on your award, @22mosalah. What a season. And more to come in the Champions League and World Cup. It's been great to watch you. / Parabéns pelo prêmio, Mo. É uma grande temporada.E ainda há muito para vir na Champions League e Copa do Mundo. É ótimo assistir você. https://t.co/nzMuPr5WRh — Pelé (@Pele) April 23, 2018

ونال صلاح أمس الأحد، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، والتي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين بناء على تصويت اللاعبين.

المصدر: twitter@Pele