نابولي يهزم يوفنتوس ويشدد عليه الخناق على لقب الكالتشيو

أنعش فريق نابولي آماله في التتويج بلقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، على حساب يوفنتوس، بفوزه عليه بالذات، وفي عقر داره (1-0)، في الوقت القاتل للقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد.

وأحرز المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي هدف الانتصار الثمين والوحيد لنابولي، في الوقت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الكالتشيو.

ويحتل نابولي مركز الوصافة في الدوري، برصيد 84 نقطة، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة فقط، بينه وبين يوفنتوس المتصدر.

المصدر: "championat.com"

نايف الكوردي