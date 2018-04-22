زينيت بطرسبورغ يتعثر على أرض أرسنال.. فيديو

أهدر فريق زينيت بطرسبورغ فوزا كان في متناوله أمام ضيفه أرسنال (3-3)، في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

افتتح أصحاب الأرض النتيجة بهدف سريع حمل بصمة اللاعب إيغور فورباتينكو في الدقيقة الثالثة، وأدرك الأرجنتيني لياندرو باريديس، التعادل للضيوف، في الدقيقة الـ 36.

ووضع اللاعب سيرغي تكاتشيف، أرسنال في المقدمة، بحلول الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

Ткачев. Вот это пушка 😳😳😳 pic.twitter.com/21VpcRCFkk — Mike Goncharov (@gribo4ki) April 22, 2018

ورد الضيوف بهدفين متتاليين في غضون دقيقتين عبر لاعبه دالير كوزايف (82 و83)، واقتنص مهاجم زينيت السابق، أرتيوم دزيوبا، هدف التعادل لأصحاب الأرض في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

واكتفى زينيت بطرسبورغ، بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 49 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية المواجهات.

بينما يشغل أرسنال المركز السابع، على سلم ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة.

المصدر: "twitter.com/rfpl"

نايف الكوردي