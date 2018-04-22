فرصة ذهبية أمام صلاح لتحقيق إنجاز تاريخي

أحرز المصري محمد صلاح، هدفا خلال اللقاء الذي جمع فريقه ليفربول ومضيفه وست بروميتش (2-2) أمس، في إطار منافسات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وسجل صلاح هدف فريقه الثاني في الدقيقة (71)، ليرفع رصيده إلى 31 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.

ويحتاج النجم المصري لأربعة أهداف فقط كي يكسر رقم الإنجليزي آلان شيرار، ومواطنه أندي كول (34 هدفا)، كأكثر لاعب يسجل أهدافا خلال موسم واحد في تاريخ البريميرليغ.

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وبات صلاح اللاعب الإفريقي صاحب أكبر عدد أهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي، ويتصدر حاليا سباق الهدافين لنيل جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، وهو مرشح بقوة لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم بـ"البريمير ليغ".

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض