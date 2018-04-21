نادال يبلغ نهائي بطولة "مونتي كارلو"

تأهل النجم الإسباني رافائيل نادال المصنف أولا عالميا إلى نهائي بطولة "مونتي كارلو" للتنس، عقب فوزه اليوم في مباراة نصف النهائي على البلغاري غريغور ديميتروف.

واحتاج النجم الإسباني الملقب بملك الملاعب الترابية لساعة و32 دقيقة، ليتجاوز عقبة منافسه البلغاري بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (6-4 و6-1).

ويلتقي نادال في النهائي الـ47 له في دورات الماسترز مع الفائز من مواجهة الألماني ألكسندر زفيريف الثالث، والياباني كي نيشيكوري.

ويحتاج نادال الفائز ببطولة "مونتي كارلو" عشر مرات من قبل، للفوز بالنسخة الحالية لحرمان غريمه السويسري روجر فيدرر من استعادة قمة التصنيف العالمي.

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض