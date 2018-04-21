فيرغسون يشيد بالفرنسي فينغر

وصف أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، الفرنسي أرسين فينغر، مدرب أرسنال الذي أعلن رحيله مع نهاية الموسم الحالي، بأنه "أحد أعظم مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم".

وقال فيرغسون في بيان نشره موقع يونايتد على الإنترنت "أنا سعيد حقا من أجل أرسين فينغر. أكن احتراما كبيرا له، وما فعله مع أرسنال دليل كبير على موهبته واحترافيته وعزيمته.. لقد استطاع تكريس 22 عاما من حياته للمهنة التي يحبها، في عصر يستمر فيه مدربو كرة القدم لموسم واحد أو اثنين. فقد حقق إنجازا بالبقاء طيلة هذه المدة في ناد بحجم أرسنال".

وأضاف المدرب الإسكتلندي "إنه (فينغر) بلا شك أحد أعظم مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنا فخور بأني كنت منافسا وزميلا وصديقا لهذا الشخص الرائع".

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وأعلن فينغر أمس رحيله عن النادي اللندني مع نهاية الموسم الحالي، ليضع حدا لمسيرة استمرت ما يقرب من 22 عاما في أرسنال.

وفاز فينغر (68 عاما) خلال هذه المدة، بثلاثة ألقاب للدوري مع أرسنال، وبسبعة لكأس الاتحاد، بينها الثنائية المحلية في 1998، و2002.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض