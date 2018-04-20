ليون يمطر شباك ديجون بخماسية

دك فريق ليون حصون مضيفه ديجون (5-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتوالى على إحراز خماسية ليون كل من، ممفيس ديباي (د. 4)، وحسام عوار (د. 50)، ونبيل فقير (د. 53)، وبيرتراند تراوري (د. 77)، وماكسويل كورنيه (د. 82)، بينما حملت ثنائية ديجون توقيع لاعبه التونسي نعيم سيليتي، في الدقيقتين (26 و55)، من عمر المباراة.

ورفع ليون رصيده إلى 69 نقطة، ويحتل المركز الثالث، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين صاحب مركز الوصافة موناكو، الذي يحل ضيفا على فريق جانجون، غدا السبت. في حين توقف رصيد ديجون، عند 42 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي