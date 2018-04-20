آرسنال يوجه فوهة مدفعيته نحو مدرب برشلونة السابق

عقدت إدارة فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اجتماعا غير رسمي مع المدرب السابق لفريق برشلونة، لويس إنريكي، ناقشت فيه إمكانية تعيين الإسباني مدربا للنادي اللندني.

وذكر موقع "The Independent" أن العقبة الرئيسية هي الطلبات المالية للويس إنريكي، الذي يريد الحصول على راتب في أرسنال ليس أقل مما كان يأخذه الفرنسي أرسين فينغر، الذي أعلن، اليوم الجمعة، رسميا رحيله عن آرسنال مع نهاية الموسم الجاري.

في حين نشر موقع "Bleacher Report" قائمة تضم 6 مرشحين لخلافة فينغر، خلت من اسم، لويس إنريكي.

وضمنت القائمة كلا من، لاعب "الغانرز" السابق، الفرنسي باتريك فييرا، المدرب الحالي لفريق نيويورك سيتي، والمدرب السابق لنادي بوروسيا دورتموند، الألماني توماس توخيل، والمدير الفني الحالي لنادي سلتيك، بريندان رودجر.

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كما تضمنت القائمة الإيطاليين، المخضرم كارلو أنشيلوتي، العاطل عن العمل منذ استقالته من تدريب نادي بايرن ميونيخ العام الماضي، والمدرب الحالي لنادي يوفنتوس ماكسيميليانو أليغري، إضافة إلى المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا، يواكيم لوف.

المصدر: "championat.com"

نايف الكوردي