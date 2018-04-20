6 مرشحين لخلافة فينغر في آرسنال

بعد إعلان الفرنسي أرسين فينغر اليوم، رحيله عن تدريب آرسنال مع نهاية الموسم الجاري، بدأت الصحف العالمية تتحدث عن المرشحين لخلافة المدرب المخضرم.

ونشر موقع "Bleacher Report" قائمة تضم 6 مرشحين لخلافة فينغر، يتقدمهم لاعب "الغانرز" السابق، والمدرب الحالي لفريق نيويورك سيتي، الفرنسي باتريك فييرا، والمدرب السابق لنادي بوروسيا دورتموند، الألماني توماس توخيل، والمدير الفني الحالي لنادي سلتيك، بريندان رودجر.

وتضم القائمة أيضا الإيطاليين، المخضرم كارلو أنشيلوتي، العاطل عن العمل منذ استقالته من تدريب نادي بايرن ميونيخ العام الماضي، والمدرب الحالي لنادي يوفنتوس ماكسيميليانو أليغري، إضافة إلى الألماني يواكيم لوف، المدير الفني الحالي لمنتخب "المانشافت".

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وأعلن فينغر، الذي يشرف على تدريب آرسنال منذ عام 1996، اليوم أنه سيرحل عن النادي الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي، وذلك في ظل تراجع نتائج الفريق قي السنوات الأخيرة.

المصدر:eurosport.ru

عمر بيكضاض