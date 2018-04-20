سلسلة الأرقام المثيرة.. "هدف القرن"

نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الهدف الـ "خرافي – هدف القرن" الذي سجله الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، في مرمى منتخب إنجلترا، في مونديال المكسيك 1986.

وأبهر النجم دييغو مارادونا العالم بـ "سيمفونيته" الكروية، عندما انطلق من قبل منتصف ملعب الخصم قريبا من خط التماس ومر من جميع أمامه (غربل الجميع) قبل أن يتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ويرسل الكرة في شباك الحارس "العجوز" بيتر شيلتون، وذلك في الدقيقة 55 من عمر المباراة، التي جمعتهما ضمن الدور ربع النهائي للبطولة.

وسجل مارادونا هدفا آخر "بيده"، في تلك المباراة قبل "هدف القرن"، أذهل العالم به، وقال حينها بأنه جاء بـ "يد الله"، ولم ير الحكم التونسي علي بن ناصر يد النجم الأرجنتيني، ولم يكترث لاحتجاجات لاعبي إنجلترا، واحتسب الهدف لأنه كان مقتنعا بأن مارادونا لعب الكرة برأسه.

وقاد الأسطورة مارادونا، في نهاية المطاف، منتخب بلاده إلى الفوز ليس فقط في هذه المباراة، بل وإلى التتويج بلقب البطولة، التي يمكن تسميتها بمونديال مارادونا.

ونشر موقع الفيفا هذا الهدف، ضمن سلسلة الأرقام المثيرة لكأس العالم، لأنه جاء في الدقيقة الـ 55، وذلك قبل 55 يوما على انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم 2018، في روسيا.

المصدر: فيفا

نايف الكوردي