الفرعون صلاح قد يغيب عن مواجهة ويست بروميتش

سيكون ليفربول على موعد مع فريق روما الإيطالي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "إنفيلد"، في مباراة هامة ضمن ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يريح المدير الفني للريدز، الألماني يوغن كلوب، بعض نجومه، وفي مقدمتهم ثنائي الهجوم النجم المصري محمد صلاح وزميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو، قبل هذه المواجهة العامة. وعدم الزج بهما في مباراة مضيفه وست بروميتش ألبيون، يوم السبت المقابل، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب البريمير ليغ، برصيد 70 نقطة، بينما يتذيل وست بروميتش ألبيون، قائمة الدوري برصيد 24 نقطة فقط.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي