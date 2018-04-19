تحديد الملعب الذي سيحتضن المباراة الودية بين روسيا وتركيا

أفاد الاتحاد الروسي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي اليوم، بأن مواجهة منتخب روسيا ونظيره التركي ستقام على أرضية ملعب نادي تسيسكا في العاصمة موسكو.

ويلتقي المنتخبان في الخامس من يونيو المقبل، وذلك في إطار استعدادات الدب الروسي لنهائيات كأس العالم 2018، التي تقام على أرضه.

وسيعلن الاتحاد الروسي لاحقا عن توقيت المباراة.

ويخوض المنتخب الروسي مباراة إعدادية أخرى قبل مواجهة تركيا، إذ يلعب في الـ30 من مايو المقبل مع النمسا.

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وتفتتح روسيا فعاليات بطولة كأس العالم 2018، بمواجهة المنتخب السعودي في الـ14 من يونيو المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر، والأوروغواي.

المصدر:rsport.ria.ru