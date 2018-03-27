فرنسا تتغلب على روسيا وديا استعدادا للمونديال (فيديو)

تغلب المنتخب الفرنسي على مضيفه الروسي بنتيجة 3-1، في اللقاء الودي الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء على ملعب سان بطرسبورغ، وذلك، ضمن تحضيرات المنتخبين لمونديال 2018.

وسجل ثلاثية الديوك كل من كيليان مبابي في الدقيقتين 40 و83، وبول بوغبا في الدقيقة 48.

فيما جاء هدف روسيا الوحيد عن طريق فيودر سمولوف في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

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وهذه الخسارة هي الثانية للدب الروسي خلال أسبوع الفيفا، حيث سبق وخسر مباراته الاستعدادية الأولى أمام السيليساو البرازيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي استضافها ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو في الـ23 من مارس الجاري.

فيما عوّضت فرنسا خسارتها في مباراتها الاستعدادية الأولى منذ أيام أمام كولومبيا بنتيجة 2-3، بعد أن كانت متقدمة بهدفين نظيفين.

وتلعب روسيا خلال نهائيات كأس العالم 2018 والتي تستضيفها الصيف القادم، ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من السعودية ومصر والأوروغواي.

بينما تلعب البرازيل ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب كل من سويسرا وكوستاريكا وصربيا.

المصدر: RT

أليكسي اسبر