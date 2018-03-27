التشكيلة الأساسية لمواجهة روسيا وفرنسا

سيكون ملعب سان بطرسبورغ العاصمة الشمالية لروسيا مسرحا للمباراة الودية بكرة القدم بين منتخبي روسيا وفرنسا، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ ستانيسلاف تشيرتشيسوف، المدير الفني لمنتخب القياصرة، هذه المواجهة بالتشكيلة الأساسية التالية:

- لحراسة المرمى: أندريه لونيوف (زينيت بطرسبوغ).

- لخط الدفاع: رومان نويشتيدتير (فنربختشة - تركيا)، فلاديمير غرانات وفيودر كودرياشوف (روبين قازان)، يوري جيركوف (زينيت بطرسبوغ).

- لخط الوسط: ألكسندر ساميدوف (سبارتاك موسكو)، ألكسندر غولوفين وآلان دزاغويف (تسيسكا موسكو)، ألكسندر يوروخين (زينيت بطرسبوغ).

- لخط الهجوم: أليكسي ميرانتشوك (لوكوموتيف موسكو)، فيودور سمولوف (كراسنودار).

بينما اختار الفرنسي ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب الديوك، التشكيلة الأساسية التالية:

- لحراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام الإنجليزي).

- لخط الدفاع: صامويل أومتيتي (برشلونة الإسباني)، لوران كوتشيلني (أرسنال الإنجليزي)، بنجامين بافارد (شتوتغارت الألماني)، لوكاس هرنانديز (أتلتيكو مدريد).

- لخط الوسط: نغولو كانتي (تشيلسي الإنجليزي)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد) وأدريان رابيو (سان جيرمان).

- لخط الهجوم: عثمان ديمبيلي (برشلونة)، كيليان مبابي (سان جيرمان)، وأنتوني مارتيال (مانشستر يونايتد).

Et voilà la compo de ce #RUSFRA !🇫🇷 Coup d'envoi à 17h50 sur TF1 ⚽ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/0Z4Etxnm3o — Equipe de France (@equipedefrance) March 27, 2018

المصدر: "twitter/teamrussia/equipedefrance"

أليكسي اسبر