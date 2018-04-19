الحسناء شارابوفا تطفئ شمعتها الـ31 (صور)

تحتفل النجمة الروسية الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، ماريا شارابوفا، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الـ31.

وتعد شارابوفا واحدة من اللاعبات القلائل اللاتي نجحن في الفوز بجميع بطولات "غراند سلام" الأربعة الكبرى، كما تعتبر من أنجح الرياضيات في العالم من حيث جني الأرباح من الإعلانات الدعائية، ولها معجبون بالملايين في مختلف أنحاء العالم.

Sunday feels ☀️ Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 19 Ноя 2017 в 8:30 PST

Women’s Day Deliveries 😊🌷 Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 9 Мар 2018 в 8:37 PST

وعانت شارابوفا، المصنفة أولى عالميا سابقا، في رابطة لاعبات التنس المحترفات، مؤخرا، لكي تستعيد مستواها المعهود، بعد عقوبة إيقافها لمدة 15 شهرا، إثر ثبوت تناولها مادة "ميلدونيوم" المحظورة على الرياضيين.

ومنذ عودتها من الإيقاف في أبريل 2017، لم تحقق النجمة الروسية نتائج ترضي طموحاتها وطموحات عشاقها.

ورغم ذلك فمازال عشاق "ماشا" ينتظرون بل ويتوقعون عودة لاعبتهم المفضلة لتقديم الأداء الذي عودتهم عليه من أجل حصد الألقاب، والتقدم في التصنيف العالمي.

#AusOpen Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 15 Янв 2018 в 12:49 PST

وربما ينطلق إشعاع شارابوفا مجددا من بريطانيا، حيث تشارك في شهر يونيو المقبل في بطولة برمنغهام على الأراضي العشبية، ثم بطولة ويمبلدون (ثالث البطولات الأربع الكبرى).

المصدر: gazeta.ru + RT

عمر بيكضاض