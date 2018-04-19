لعنة مقصية رونالدو تطارد يوفنتوس! (فيديو)

أحرز النيجيري سيمون نوانكو هدفا جميلا من مقصية رائعة على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال اللقاء الذي جمع فريقه كروتوني بنادي يوفنتوس أمس، في الأسبوع الـ33 من "الكالتشيو".

وتوصل المهاجم النيجيري الفارع الطول بكرة عالية داخل داخل منطقة جزاء نادي "اليوفي"، ليرتقي ويسدد الكرة بضربة مقصية رائعة وجدت طريقها إلى شباك حارس "السيدة العجوز"، البولندي فويتشيك تشيزني.

وجاء هذا الهدف نسخة طبق الأصل للهدف الذي سجله نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في شباك يوفنتوس، في المباراة التي أقيمت مؤخرا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وانتهت المواجهة بين يوفنتوس وكروتوني بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليرفع "اليوفي" رصيده إلى 85 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو)، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه نابولي، بينما رفع كروتوني رصيده إلى 28 نقطة، ويقبع في المركز الـ18 الذي يهبط صاحبه إلى دوري الدرجة الثانية.

المصدر:eurosport.ru + RT

عمر بيكضاض