شاهد.. رونالدو ينقذ ريال مدريد بلمسة سحرية!

نجا ريال مدريد من الهزيمة، على أرضه وبين جماهيره، أمام ضيفه أتلتيك بيلباو (1-1)، في الوقت القاتل من عمر اللقاء الذي جمعهما، ضمن الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم أتلتيك بيلباو بهدف مبكر، سجله مهاجمه إينياكي ويليامس، في الدقيقة 14، من زمن الشوط الأول. وأنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفريق الملكي من الهزيمة بهدف قاتل سجله بلمسة "سحرية" تابع الكرة في الشباك الباسكية، بعد تسديدة زميله الكرواتي لوكا مودريتش، وذلك قبل ثلاث دقائق فقط من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، التي جرت اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

واكتفى ريال مدريد بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 68 نقطة، ويحتل المركز الثالث. بينما رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 40 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الليغا.

¿Qué equipos crees que se clasificarán para la Europa League? 🤔 pic.twitter.com/oBYhR1iZFa — LaLiga (@LaLiga) 18 апреля 2018 г.

المصدر: RT

نايف الكوردي