خيتافي يروض خفافيش فالنسيا

سقط فريق فالنسا، في عقر داره، أمام ضيفه خيتافي (1-2)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الفرنسي لويك ريِمي هدفي خيتافي، في الدقيقتين (16، 46)، بينما سجل المهاجم رودريغو مورينو هدف أصحاب الأرض اليتيم، في الدقيقة 69، من عمر المباراة.

وتوقف رصيد فالنسيا، بعد هذه الهزيمة المفاجئة، عند 65 نقطة، ويحتل المرتبة الرابعة في جدول ترتيب الليغا. بينما رفع خيتافي رصيده إلى 46 نقطة، وتقدم إلى المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي