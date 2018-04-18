لماذا يعشق رونالدو بلاد غريمه ميسي؟ (فيديو)

كشف الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حبه للأرجنتين بلد غريمه ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة.

وقال رونالدو خلال بث مباشر على موقعه الرسمي في إنستغرام: "شريكتي من الأرجنتين، بعض الناس يعتقدون أنني لا أحب الأرجنتين، لكنني في الحقيقة أعشقها كثيرا".

ويرتبط النجم البرتغالي منذ نوفمبر 2016، بعارضة الأزياء الإسبانية (الأرجنتينية الأصل) جورجينا رودريغيز، البالغة من العمر 23 عاما، والتي أنجبت منه في نوفمبر الماضي، طفلة أطلق عليها اسم آلانا مارتينا.

المصدر: soccer.ru

عمر بيكضاض