شاهد.. برشلونة يفشل في فك "شيفرة" ملعب "بالايدوس"

تعادل فريق برشلونة مع مضيفه سيلتا فيغو (2-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب "بالايدوس"، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحملت ثنائية الفريق الكاتالوني توقيع كل من المهاجمين، الفرنسي عثمان ديمبلي وباكو ألكاسير، في الدقيقتين (36، 64) على الترتيب. بينما سجل هدفي سيلتا فيغو، كل من المدافع جوني كاسترو، والمهاجم إياغو اسباس، عند الدقيقتين (45، 82) على الترتيب.

وأخفق برشلونة في فك عقدة ملعب خصمه سيلتا فيغو، فقد فشل البلوغرانا في تحقيق الفوز في المباراة الرابعة على التوالي على ملعب "بالايدوس"، إذ خسر في مباراتين متتاليين وتعادل في الثالثة بهدف لمثله، وذلك في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة كأس ملك إسبانيا في الموسم الحالي، وها هو يتعادل من جديد.

وعزز برشلونة، بالرغم من ذلك، الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية دون أي خسارة في الليغا برصيد 40 مباراة.

ويتربع برشلونة على عرش صدارة الدوري برصيد 83 نقطة، موسعا الفارق إلى 12 نقطة بينه وبين وصيفه أتلتيكو مدريد، الذي يحل ضيفا على فريق ريال سوسييداد، يوم الخميس المقبل.

في المقابل، تقدم سلتا فيغو إلى المركز الثامن على سلم جدول ترتيب الليغا، برصيد 44 نقطة، ولا يزال يمتلك فرصة إنهاء الموسم في مركز يضمن له المشاركة في الدوري الأوروبي، في الموسم المقبل.

المصدر: RT

نايف الكوردي