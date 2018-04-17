برشلونة يواجه "عقدة" سيلتا فيغو من دون ميسي
Reuters Albert Gea
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يحل برشلونة ضيفا على فريق سيلتا فيغو، اليوم الثلاثاء، في الساعة (22:00) بتوقيت موسكو، على ملعب "بالايدوس"، في لقاء هام بينهما، ضمن الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأقدم المدير الفني لبرشلونة، إرنيستو فالفيردي، على إراحة مجموعة من نجومه، وفي مقدمتهم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز وغيرهما.
💪 Força Barça!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 апреля 2018 г.
🔵🔴 #CeltaBarçapic.twitter.com/pxGnhjdLpR
بينما سيبدأ المدير الفني لفريق سيلتا فيغو، خوان كارلوس اونزوي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه العملاق الكتالوني:
💙 ¡Once confirmado! ¡Hala Celta! #CeltaBarçapic.twitter.com/UMgPPwRRE7— RC Celta (@RCCelta) 17 апреля 2018 г.
المصدر: "twitter/rccelta/fcbarcelona"
نايف الكوردي
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