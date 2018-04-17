شاهد.. هدف المغربي أزارو نجم المارد الأحمر

قاد المهاجم المغربي وليد أزارو فريقه الأهلي إلى الفوز على ضيفه وادي دلة، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم وليد أزارو هدف الانتصار الوحيد للمارد الأحمر، عند الدقيقة 28، من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وعزز وليد أزارو، بذلك صدارته لقائمة هدافي الدوري برصيد 18 هدفا، مبتعدا بفارق أربعة أهداف عن كل من الغاني جون انطوي، مهاجم فريق مصر المقاصة، والكولومبي دييغو كالديرون، مهاجم الإسماعيلي.

كما يتربع الأهلي، الذي حسم لقب البطولة لصالحه مبكرا، على عرش صدارة الدوري، برصيد 82 نقطة (من 31 مباراة)، مبتعدا بفارق كبير بـ 22 نقطة، عن أقرب ملاحقيه الإسماعيلي، الذي لعب 30 مباراة.

بينما مني وادي دجلة بالهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز 15 على سلم ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة، وبقي في منطقة شبح الهبوط إلى دوري المظاليم.

المصدر: "facebook.com/Officialahlysc"

نايف الكوردي