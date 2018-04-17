بيل يهدد ريال مدريد بسبب الفرعون صلاح

يقف جناح نادي ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل، عائقا أمام رغبة النادي الملكي للحصول على خدمات هداف ليفربول المصري محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "دون بالون" الإسباني أن رئيس الريال فلورنتينو بيريز، مقتنع بأن السبيل الوحيد لتخلي ليفربول عن صلاح، هو دخول بيل في الصفقة.

وبحسب الموقع فإن النفاثة الويلزية يرفض الدخول في صفقة تبادلية مع صلاح، لأنه لا يرغب في حمل قميص ليفربول، مضيفا أن طموحات اللاعب الويلزي أكبر من "الريدز".

وأشار الموقع إلى أن بيل يرغب في الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو توتنهام إذا قرر العودة إلى الدوري الإنجليزي مجددا.

ويمتد عقد بيل مع ريال مدريد حتى صيف عام 2022، ولكنه سيرحل على الأرجح عن النادي الملكي قبل هذا الموعد بسبب قلة مشاركاته مع الفريق.

المصدر: "مواقع مصرية"