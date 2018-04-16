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شاهد.. العين الإماراتي يكتسح الريان القطري في عقر داره

الرياضة

شاهد.. العين الإماراتي يكتسح الريان القطري في عقر داره
AFP KARIM JAAFAR
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انتزع العين الإماراتي بطاقة العبور إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، من الريان القطري، بفوزه الساحق عليه (4-1) في عقر داره، ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

ووضع المصري حسين الشحات، الفريق الإماراتي في المقدمة بهدف مبكر أحرزه، في الدقيقة 13، من انطلاق صافرة بداية اللقاء، وضاعف زميله عمر عبد الرحمن "عموري" النتيجة، عند الدقيقة 55، قبل أن يأتي المهاجم السويدي ماركوس بيرغ ويضاعف بدوره النتيجة، بإحرازه هدفين متتاليين للفريق الإماراتي، في الدقيقتين (58 و78). ومن ثم سجل القطري سيباستيان سوريا هدف الشرف لفريقه، قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جرت، اليوم الاثنين، على استاد جاسم بن حمد، بنادي السد.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة الرابعة أيضا، تغلب فريق استقلال طهران الإيراني على ضيفه الهلال السعودي بهدف وحيد سجله المدافع فوريا غفوري، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم في استاد الكويت.

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وتصدر استقلال طهران قائمة المجموعة، برصيد 12 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه العين، وتأهلا إلى دور الستة عشر للبطولة، بينما احتل الريان المركز الثالث، برصيد 6 نقاط، وودع البطولة برفقة الهلال، متذيل القائمة برصيد نقطتين فقط.

المصدر: "twitter/TheAFCCL"

نايف الكوردي

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