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بالفيديو.. العين الإماراتي يهز شباك الريان القطري بهدف مصري

الرياضة

بالفيديو.. العين الإماراتي يهز شباك الريان القطري بهدف مصري
AFP KARIM SAHIB
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تقدم العين الإماراتي على مضيفه الريان القطري، في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ووضع المصري حسين الشحات، الفريق الإماراتي في المقدمة بهدف مبكر أحرزه، في الدقيقة 13، من انطلاق صافرة بداية اللقاء، على استاد جاسم بن حمد، بنادي السد.

ويحتل استقلال طهران صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين أمام الهين، ويليهما الريان في المركز الثالث، برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل الهلال السعودي القائمة برصيد نقطتين فقط.

المصدر: "twitter/alkasschannel"

نايف الكوردي

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