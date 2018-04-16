برشلونة لفك عقدة سيلتا فيغو وتعزيز رقمه القياسي

يحل برشلونة ضيفا على فريق سيلتا فيغو، غدا الثلاثاء، على ملعب "بالايدوس"، في مباراة هامة بالنسبة للفريقين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى العملاق الكتالوني إلى فك عقدة ملعب خصمه سيلتا فيغو، فقد فشل البلوغرانا في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات على ملعب "بالايدوس"، إذ خسر في مباراتين متتاليين وتعادل في الثالثة بهدف لمثله، وذلك في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة كأس ملك إسبانيا في الموسم الحالي.

وانفرد برشلونة بالرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية من دون أن يتعرض لأي خسارة في الليغا برصيد 39 مباراة، محطما الرقم القياسي الذي كان يحمله ريال سوسييداد، برصيد 38 مباراة، وظل صامدا منذ الموسم (1979-1980). وبالتالي سيحاول البرسا تعزيز رقمه من خلال فك عقدة ملعب "بالايدوس"، والوصول إلى مباراته رقم 40 من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.

ويتربع برشلونة على عرش صدارة الدوري برصيد 82 نقطة، ويحتاج إلى سبع نقاط فقط لكي يحسم لقب الدوري لصالحه، بغض النظر عن نتائج أقرب ملاحقيه، قطبي العاصمة مدريد، أتلتيكو مدريد صاحب مركز الوصافة برصيد 71 نقطة، وحامل اللقب ريال مدريد، الثالث برصيد 67 نقطة.

وستكون مهمة الفريق الكتالوني صعبة في هذه المباراة، كونها تأتي قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي سيجمعه مع إشبيلية، يوم السبت المقبل، لذا ربما يقدم المدير الفني لبرشلونة، إرنيستو فالفيردي، على إراحة بعض نجومه في مواجهة سلتا فيغو، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز وغيرهما.

في المقابل، يحتل سلتا فيغو المركز التاسع على سلم جدول ترتيب الليغا، برصيد 43 نقطة، ولا يزال يمتلك فرصة إنهاء الموسم في مركز يضمن له المشاركة في الدوري الأوروبي، في الموسم المقبل، لذا سيبذل كل جهده في الخروج بنتيجة إيجابية في مواجهته ضد ضيفه برشلونة.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي