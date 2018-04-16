في مشهد طريف.. دب يعطي إشارة انطلاق إحدى مباريات الدوري الروسي

انتشر على يوتيوب فيديو يظهر دبا وهو يعطي إشارة انطلاق مباراة فريقي "ماشوك" من مدينة بياتيغورسك، و"أنغوش" من مدينة نازران في المرحلة الـ27 من دوري الدرجة الثالثة الروسي للكرة.

وقام الدب الملقب بـ"تيما" قبل تسليمه الكرة لحكم اللقاء بجملة من الحركات التي نالت إعجاب الجماهير التي احتشدت في الملعب لمشاهدة المباراة.

وقال مذيع الملعب مازحا إن "تيما" سيفتتح مباريات بطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف.

وانتهت المباراة بين الفريقين بفوز أنغوش بثلاثية نظيفة.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض